NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Benedicto Francisco, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 07/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Eva Joana de Souza Francisco.

Deixa seus filhos: Vilceia, Gelson, Aguinaldo e Marçal (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 11:00 h às 15:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 no Cemitério MunicipalSanto Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78103

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Gomes Lima,aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 07/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Normelia, Nivaldo, Maria Aparecida, João, Marlene, Jesuíno, Roseli e Edvaldo (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 11:30 h às 15:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78043

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Carlos Florence Braga, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 08/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Angelica Lucia P. Ceia Braga.

Deixa seu filho: Carlos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 12:30 h às 16:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78104

