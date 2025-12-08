(16) 99963-6036
segunda, 08 de dezembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

08 Dez 2025 - 09h54Por Jessica
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Benedicto Francisco, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 07/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Eva Joana de Souza Francisco.

Deixa seus filhos: Vilceia, Gelson, Aguinaldo e Marçal (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 11:00 h às 15:00 no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretrem cortejo para o sepultamentàs 15:30 no CemitériMunicipalSanto Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:  https://sistemamemoriam.com/c/78103

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraMaria Gomes Lima,aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 07/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Normelia, Nivaldo, Maria Aparecida, João, Marlene, Jesuíno, Roseli e Edvaldo (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 11:30 h às 15:30 no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78043

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Carlos Florence Braga, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 08/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Angelica Lucia P. Ceia Braga.

Deixa seu filho: Carlos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/12/2025das 12:30 h às 16:30 nvelório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/78104

