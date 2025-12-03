Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Ana Paula Rosa, aos 55 anos de idade

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ana Paula Rosa, aos 55 anos de idade, ocorrido no dia 03/12/2025, na cidade de Ribeirão Preto.

Era viúva.

Deixa seu filho: Lucas, demais familiares e amigos.

A Sra. Ana Paula Rosa foi trasladada para São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/12/2025 das 14:00 h às 16:30 h no velório Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo

