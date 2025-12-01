(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

01 Dez 2025 - 13h32Por Jéssica C.R.
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Altino Reis do Prado, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 01/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Marciano, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 01/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa familiares e amigos.

O Sr. Antonio Marciano foi trasladado para Analândia – SP.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/12/2025 das 11:00 h às 16:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Analândia

