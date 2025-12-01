NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Altino Reis do Prado, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 01/12/2025, na cidade de São Carlos.
Era solteiro.
Deixa familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 01/12/2025 das 12:30 h às 16:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Altino Reis do Prado.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/77244
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Marciano, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 01/12/2025, na cidade de São Carlos.
Era solteiro.
Deixa familiares e amigos.
O Sr. Antonio Marciano foi trasladado para Analândia – SP.
A cerimônia de despedida terá início dia 01/12/2025 das 11:00 h às 16:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Analândia
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antônio Marciano.