NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Bastos da Silva Filho, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 27/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Helena Bastos da Silva.

Deixa suas filhas: Regina, Roselena, Rosemeire, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 07:00 h às 11:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. João Bastos da Silva Filho.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76857





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Teresa Teyo Previato, aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 28/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Wagnber e Richard, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Teresa Teyo Previato.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76908





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Santa Maria de Jesus Moraes dos Santos, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 27/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Adriana, Marcelina, Aline, Cleonice, Claudemir, Claudionor, Claudenilson e Carlos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Santa Maria de Jesus Moraes dos Santos.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76861

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Roberto Tomé da Silva, aos 92 anos de idade, ocorrido no dia 27/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: José Roberto (in memoriam), Jair e Jovair, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Roberto Tomé da Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76914

Leia Também