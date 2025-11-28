(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

28 Nov 2025 - 10h12Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Bastos da Silva Filho, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 27/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Helena Bastos da Silva.

Deixa suas filhas: Regina, Roselena, Rosemeire, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 07:00 h às 11:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. João Bastos da Silva Filho.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76857


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Teresa Teyo Previato, aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 28/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Wagnber e Richard, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Teresa Teyo Previato.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76908


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Santa Maria de Jesus Moraes dos Santos, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 27/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Adriana, Marcelina, Aline, Cleonice, Claudemir, Claudionor, Claudenilson e Carlos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Santa Maria de Jesus Moraes dos Santos.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76861

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Roberto Tomé da Silva, aos 92 anos de idade, ocorrido no dia 27/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: José Roberto (in memoriam), Jair e Jovair, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Roberto Tomé da Silva.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76914

Leia Também

Funerária São Carlos informa nota o falecimento de Marcos Antônio Prado
Obituário09h20 - 28 Nov 2025

Funerária São Carlos informa nota o falecimento de Marcos Antônio Prado

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h23 - 28 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário16h34 - 27 Nov 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h19 - 27 Nov 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário11h00 - 26 Nov 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Últimas Notícias