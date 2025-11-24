NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sr.Adilson Gonçalves Luiz , aos 52 anos de idade, ocorrido no dia 23/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Rosimara de Souza Gonçalves Luiz .

Deixa sua filha: Tayrini, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/11/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:acessando o seguinte link; https://sistemamemoriam.com/c/76363



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Juvelino de Fatima Tiva , aos 69 anos de idade, ocorrido no dia 23/11/2025, na cidade de Ribeirão Preto.

Era casado com a Sra. Marinete Fatima Mariano Tiva.

Deixa seus filhos:Vitor, Tiago, Lucas e Manuela , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sr. Carlos Silvio Barbosa, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 23/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Aparecida da Graça Soares Barbosa

Deixa seus filhos: Regis, Carlos e Claudia , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares acessando o seguinte link; https://sistemamemoriam.com/c/76422

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra . Valdemira Amaro Stoque , aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 23/11/2025, na cidade de Ribeirão Preto.

Era viúva. .

Deixa seus filhos: Paulo César, Aparecido, Silvia Helena, Sandra Regina , Cristiane e Cristiano , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/11/2025 das 08:00 h às 14:00 h no Velório Municipal de Guatapará, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Guatapará.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares acessando o seguinte link; ttps://sistemamemoriam.com/c/76425

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sr.Antônio Bortolani , aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 23/11/2025, na cidade de Piracicaba.

Era viúvo. .

Deixa seu filho: Silvio Luis , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:acessando o seguinte link; https://sistemamemoriam.com/c/76426

