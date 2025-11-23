NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Viviane Gomes Correa, aos 42 anos de idade, ocorrido no dia 21/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa sua filha: Nauanda, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/11/2025 das 12:30 h às 16:30 h no velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76205

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Margarida Tonissi Cruz, aos 88 anos de idade, ocorrido no dia 22/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seu filho: Marcus, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/76208

