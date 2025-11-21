NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Aparecida Maria Costa Cornachioni, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 18/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa sua filha: Núbia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/11/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:// https://sistemamemoriam.com/c/75853





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Marques Filho , aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 18/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Alice Pereira Marques.

Deixa suas filhas: Leonice e Leonilda, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares://https://sistemamemoriam.com/c/75856

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Thereza Trevizan de Oliveira, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 19/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Zilma, Zair, Walter, Vani e Eunice, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/11/2025 das 12:30 h às 16;30 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:acessando o seguinte link: https://https://sistemamemoriam.com/c/75859

