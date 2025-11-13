NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Nilsia Alton Campana , aos 80 anos de idade, ocorrido no dia 12/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva .

Deixa seus filhos: Gracinda ,Luzia ,Regina e Maria , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/11/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sra. Nilsia Alton Campana .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:acessando o seguinte link;https://sistemamemoriam.com/c/75109





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Vicente Albuquerque, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 12/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Zoraide Marani Albuquerque.

Deixa seus filhos:Carlos Roberto e Sérgio Luiz , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.José Vicente Albuquerque .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/75079

Leia Também