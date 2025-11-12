NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Sylvia Apparecida de Toledo Reith, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 12/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era viuva.

Deixa seus filho; Carlos , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/11/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sylvia Apparecida de Toledo Reith

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/75004

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr.Paulo Roberto Laurito , aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 12/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Celina Maria Petro Laurito.

Deixa seus filhos: Priscila ,Luciana e Renato , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 12/11/2025 das 12300 h às 17:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro para o crematório Bom Jesus.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Paulo Roberto Laurito.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:acessando o seguinte link:https://sistemamemoriam.com/c/75005

Leia Também