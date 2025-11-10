NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da jovem Laura Silva das Dores, aos 15 anos de idade, ocorrido no dia09/11/2025, na cidade de Ibaté.

Era solteira.

Deixa seu filho: Oliver, demais familiares e amigos.

A Laura Silva das Dores foi trasladada para São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da jovem Laura Silva das Dores.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74664

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Robert Christian de Souza e Silva, aos 45 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Cleideiane Oliveira Macedo Silva

Deixa suas filhas: Giovana e Ana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Robert Christian de Souza e Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74672

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Moacir Davi Freitas, aos 55 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Andreia Lima Freitas

Deixa sua filha: Andressa, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Moacir Davi Freitas.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74696

Leia Também