NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da jovem Laura Silva das Dores, aos 15 anos de idade, ocorrido no dia09/11/2025, na cidade de Ibaté.
Era solteira.
Deixa seu filho: Oliver, demais familiares e amigos.
A Laura Silva das Dores foi trasladada para São Carlos.
A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74664
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Robert Christian de Souza e Silva, aos 45 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Cleideiane Oliveira Macedo Silva
Deixa suas filhas: Giovana e Ana, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74672
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Moacir Davi Freitas, aos 55 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Andreia Lima Freitas
Deixa sua filha: Andressa, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74696