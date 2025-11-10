(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

10 Nov 2025 - 09h20Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da jovem Laura Silva das Dores, aos 15 anos de idade, ocorrido no dia09/11/2025, na cidade de Ibaté.

Era solteira.

Deixa seu filho: Oliver, demais familiares e amigos.

A Laura Silva das Dores foi trasladada para São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da jovem Laura Silva das Dores.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74664

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Robert Christian de Souza e Silva, aos 45 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Cleideiane Oliveira Macedo Silva

Deixa suas filhas: Giovana e Ana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.  Robert Christian de Souza e Silva.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74672

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Moacir Davi Freitas, aos 55 anos de idade, ocorrido no dia 09/11/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Andreia Lima Freitas

Deixa sua filha: Andressa, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/11/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.  Moacir Davi Freitas.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74696

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário10h33 - 10 Nov 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário09h47 - 10 Nov 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário09h14 - 10 Nov 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Adolescente que morreu em acidente será enterrada nesta segunda-feira em São Carlos
Despedida 07h16 - 10 Nov 2025

Adolescente que morreu em acidente será enterrada nesta segunda-feira em São Carlos

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário06h13 - 10 Nov 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Últimas Notícias