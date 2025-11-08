NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Braulio Felix da Silva,
aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 07/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Nair Gomes Felix da Cruz.
Deixa seus filhos: Reginaldo, Regina e Rejane, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 08/11/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Santa Cruz
Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério
Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:
https://sistemamemoriam.com/c/74446
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Paulo Cesar Manoel,
aos 48 anos de idade, ocorrido no dia 07/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era solteiro.
Deixa seus filhos: Gabriele e Isabeli, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 08/11/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Santa Cruz
Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério
Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/74495