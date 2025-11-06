NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Donizetti Walter de Paula, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 04/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Janete de Fátima Bertacini de Paula.
Deixa sua filha: Karina, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 05/11/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74063
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Olga Merino Vicentini, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 04/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era viúva.
Deixa suas filhas: Valéria e Vera, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 05/11/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/74067
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Danilo Bielma Carmona , aos 42 anos de idade, ocorrido no dia 04/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Juliana Rossi Carmona .
Deixa seus filhos: João Pedro e Alice , demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 05/11/2025 das 12:30 h às 15:30 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:acessando o seguinte link: https://https://sistemamemoriam.com/c/74149
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Erasmo Ferreira da Silva , aos 80 anos de idade, ocorrido no dia 04/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era solteiro.
Deixa seus filhos:Erasmo,Revanildo,Antonio,Daniel,Danilo e Jessica , demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 05/11/2025 das 13:30 h às 17:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féreto para o sepultamento às 17:00h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do carmo .
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: .https://sistemamemoriam.com/c/74175
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Yuzi Watanabe, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 05/11/2025, na cidade de São Carlos.
Era divorciado..
Deixa seus filhos: Marta , Lucia e Fernando , demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 06/11/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/74277
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sra. Áurea Pasqualina Lavos Sousa Bueno
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/11/2025 (sábado), às 19:30h, na Igreja Santo Expedito. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.