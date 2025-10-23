(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

23 Out 2025 - 09h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ronaldo Francisco de Jesus Ferreira, aos 40 anos de idade, ocorrido no dia 22/10/2025, na cidade de Bauru.
Era solteiro.
Deixa seus familiares e amigos.
O Sr. Ronaldo Francisco de Jesus Ferreira foi trasladado para São Carlos.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/10/2025 das 07:00 h às 11:15 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Ronaldo Francisco de Jesus Ferreira.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/72508

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr Francisco Abilio Dutra, aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 22/10/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Maria Cristina Sipriano Dutra.
Deixa sua filha: Cristiane, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/10/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Francisco Abilio Dutra. 
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/72557

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Aparecida Claudete Gomes Medeiros, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 23/10/2025, na cidade de São Carlos.
Era casada com o Sr. Valdomiro Medeiros Sobrinho.
Deixa seus filhos: Elaine e Marcio, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 23/10/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Aparecida Claudete Gomes Medeiros. 
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/72558

CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Luiz Dorici.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 24/10/2025  (sexta-feira), às 18:30, na Igreja  São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.
 

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário16h24 - 22 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento ne convite de missa
Obituário11h14 - 22 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento ne convite de missa

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário19h42 - 21 Out 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário10h10 - 21 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h53 - 21 Out 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Últimas Notícias