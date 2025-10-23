NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ronaldo Francisco de Jesus Ferreira, aos 40 anos de idade, ocorrido no dia 22/10/2025, na cidade de Bauru.

Era solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

O Sr. Ronaldo Francisco de Jesus Ferreira foi trasladado para São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/10/2025 das 07:00 h às 11:15 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr Francisco Abilio Dutra, aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 22/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Cristina Sipriano Dutra.

Deixa sua filha: Cristiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/10/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Aparecida Claudete Gomes Medeiros, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 23/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Valdomiro Medeiros Sobrinho.

Deixa seus filhos: Elaine e Marcio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/10/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Luiz Dorici.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 24/10/2025 (sexta-feira), às 18:30, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.



