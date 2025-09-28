NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra..Joana Braga de Carvalho, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 27/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Maria Helena, Maria Vilma, Jose Dalberto, Francisca, Carlos Alberto e Maria Ilza, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h noCemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69699





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Carlos Carije (Abacate), aos 53 anos de idade, ocorrido no dia 28/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Elaine Raniere.

Deixa sua mãe Sra. Rosa, seus filhos: Vitoria, Bruno e Carla, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/09/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretropara o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal de Dourado.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69787

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. INÁCIO EUSÉBIO DA SILVA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 28/09/2025(domingo), às 19:00 hrs, na Igreja Nossa Senhora do Guadalupe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. APARECIDO FLÁVIO MARQUES.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 30/09/2025(terça-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Santa Luzia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

