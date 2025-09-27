NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Anderson Lopes da Silva, aos 51 anos de idade, ocorrido no dia 26/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa sua mãe, Sra. Vilma Ap. Lotrario da Silva, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/09/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69611



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Leonardo Luchesi, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 26/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Leonilde, Cristina, Luis, Nelson, Nilce, Eliandria e Márcia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/09/2025 das 09:30 h às 14:30 h na Paróquia Santa Isabel, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69665

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Benedicta de Lourdes Silva Machado, aos 88 anos de idade, ocorrido no dia 26/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Leonildo dos Santos.

Deixa seus filhos: Daniel, Jussara e Mirian, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/09/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69673

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. IRIS KANAI WADA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 27/09/2025 (sábado), às 18:30 hrs, na Igreja São Nicolau de Flüe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. INÁCIO EUSÉBIO DA SILVA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 28/09/2025 (domingo), às 19:00 hrs, na Igreja Nossa Senhora do Guadalupe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. APARECIDO FLÁVIO MARQUES.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 30/09/2025 (terça-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Santa Luzia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

