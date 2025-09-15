NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Dorival Aparecido Manoel, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 14/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Saulo, Simone e Sandro, sua neta: Ana Luíza, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/09/2025 das 11:00 h às 13:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o traslado para Ricão, onde ocorrerá outra despedida das 14:00 às 16:00 no Velório Municipal de Rincão, em seguida terá o sepultamento no Cemitério Municipal de Rincão.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/68308

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jose Mansur Assaf, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 15/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Elisabete Moreira Assaf.

Deixa seus filhos: Paulo e Felipe, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro para Crematório Bom Jesus.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/68318

