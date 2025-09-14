NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ildo de Carvalho Soares, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 13/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Elza Leite Soares

Deixa seus filhos: Maicon, Tatiane e Leandro, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/09/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/68158

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Evandro Quirino do Prado, aos 51 anos de idade, ocorrido no dia 13/09/2025, na cidade de Mogi Mirim.

Era solteiro.

Deixa seus filhos: Evandro e Silvio, demais familiares e amigos.

O Sr. Evandro será trasladado para a cidade de Torrinha.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/09/2025 das 07:00 h às 12:00 h no Velório Municipal de Torrinha, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 12:00h no Cemitério Municipal de Torrinha.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/68159

