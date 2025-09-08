NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdemir Ramires, aos

67 anos de idade, ocorrido no dia 07/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Bruno e Bruna, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/09/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Municipal,

após seguirá o féretro para o sepultamento Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:

https://sistemamemoriam.com/c/67466

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Wilson Zapparoli, aos

71 anos de idade, ocorrido no dia 07/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seu filho: William, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/09/2025 das 12:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz

Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento ás 15:30 Cemitério Municipal

Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:

https://sistemamemoriam.com/c/67471

