NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Valdemir Ramires, aos
67 anos de idade, ocorrido no dia 07/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era divorciado.
Deixa seus filhos: Bruno e Bruna, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 08/09/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Municipal,
após seguirá o féretro para o sepultamento Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:
https://sistemamemoriam.com/c/67466
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Wilson Zapparoli, aos
71 anos de idade, ocorrido no dia 07/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era solteiro.
Deixa seu filho: William, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 08/09/2025 das 12:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz
Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento ás 15:30 Cemitério Municipal
Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:
https://sistemamemoriam.com/c/67471