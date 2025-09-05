(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

05 Set 2025 - 09h27Por Jéssica C.R.
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Carlos Augusto Duarte, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 04/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa suas filhas: Audria, Alessandra, Andiara, neta Yasmin, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/09/2025 das 07:00 h às 11:15 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/67124


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Arnaldo Jose Mazzei, aos 93 anos de idade, ocorrido no dia 04/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Myrthes Mazzei.

Deixa seus filhos: Arnaldo, Ana Luiza, Angela, Adelita, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/09/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/67138

