quinta, 04 de setembro de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

04 Set 2025 - 09h39Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO
 
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jose Roberto Zabotto, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 03/09/2025, na cidade de São Carlos.
 
Tinha uma união estável com a  Sra. Neusa Teixeira.
 
Deixa seus filhos: Juliane, Tatiane, Fabricio, demais familiares e amigos.
 
A cerimônia de despedida terá início dia 04/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo. 
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/67025
 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Luzia Theodoro Rodrigues, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 03/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: João, Benedito, Armando, Francisco, Silvana, Maria do Carmo, Madalena, Clarice, Dulce, Marta e Nilza, netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/09/2025 das 09:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66967


NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio Mezzacappo Neto, aos 78 anos de idade, ocorrido no dia 03/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Sebastiana Parra Mezzacappo.

Deixa seus filhos: Wolnei, Edson, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/09/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/67027

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ligia Maria da Silva Rodrigues, aos 54 anos de idade, ocorrido no dia 04/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Valério Rodrigues.

Deixa suas filhas: Isabela, Beatris, netas Laura e Isabeli, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 04/09/2025 das 14:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/67020

 


CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Carmelita Pietrolongo Ferreira

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/09/2025 (Sábado) às 19:00h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antonio Bertacini

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/09/2025 (Sábado) às 18:00h, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Sylvia G. Mayer.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/09/2025 (domingo) às 19:00h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

