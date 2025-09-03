NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ivan Celso Luiz Junior

, aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 02/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Waschington Cristiano, Leonardo Augusto e André Rogério, demais familiares

e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/09/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz

Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério

Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Ivan Celso Luiz Junior.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:

https://sistemamemoriam.com/c/66854

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Conceição Costa

Ferreira , aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 02/09/2025, na cidade de Ribeirão Bonito.

Era casada com o Sr. Pedro Ferreira.

Deixa seus filhos: Benedito, Maria Aparecida, Maria Catarina, Fabiano e Rosa Cristina, demais

familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/09/2025 das 03:30 h às 09:30 h no Velório Municipal

de Ribeirão Bonito, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 10:00 h no

Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Conceição Costa Ferreira.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:

https://sistemamemoriam.com/c/66855

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Carmelita Pietrolongo Ferreira

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica

que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/09/2025 (Sábado) às

19:00h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho

antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antonio Bertacini

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica

que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/09/2025 (Sábado) às

18:00h, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam,

seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Sylvia G. Mayer.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica

que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/09/2025 (domingo) às

19:00h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus

sinceros agradecimentos.

Leia Também