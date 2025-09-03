NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ivan Celso Luiz Junior
, aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 02/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era divorciado.
Deixa seus filhos: Waschington Cristiano, Leonardo Augusto e André Rogério, demais familiares
e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 03/09/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz
Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério
Municipal Nossa Senhora do Carmo.
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Conceição Costa
Ferreira , aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 02/09/2025, na cidade de Ribeirão Bonito.
Era casada com o Sr. Pedro Ferreira.
Deixa seus filhos: Benedito, Maria Aparecida, Maria Catarina, Fabiano e Rosa Cristina, demais
familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 03/09/2025 das 03:30 h às 09:30 h no Velório Municipal
de Ribeirão Bonito, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 10:00 h no
Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família da Sra. Carmelita Pietrolongo Ferreira
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica
que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/09/2025 (Sábado) às
19:00h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho
antecipam, seus sinceros agradecimentos.
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Antonio Bertacini
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica
que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/09/2025 (Sábado) às
18:00h, na Igreja São Sebastião. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam,
seus sinceros agradecimentos.
CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família da Sra. Sylvia G. Mayer.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica
que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 07/09/2025 (domingo) às
19:00h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus
sinceros agradecimentos.