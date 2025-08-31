NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Natalino de Andrade, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 30/08/2025, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: João Vera, Gloria, Antonio, Jose, Reginaldo, Ednalva e Paulo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 31/08/2025 das 07:00 h às 10:15 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 10:45 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66558

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jose Maria de Souza, aos 67 anos de idade, ocorrido no dia 30/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Helena Gonçalves de Souza.

Deixa seus filhos: Luiz Rodrigo, Patricia Helena, Lilian Roberta, Renato Augusto, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 31/08/2025 das 07:00 h às 11:00 h no Velório Memorial São Carlos, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66476

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Neuza Ferreira da Silva de Oliveira, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 30/08/2025, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: Lado, Viviane, Vlademir, Sthefani e Fabio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 31/08/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66567

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. DIRCE JOSE DE OLIVEIRA ORTIZ DA SILVA

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 31/08/2025 (Domingo) às 9:00h, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Ernei Rossi

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 31/08/2025 (Domingo) às 18:30h, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

