NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Juscelina Montanari, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 27/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Fabio, Neissi Aparecida e Roselena, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/08/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/6616

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jose Osio, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 27/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa sua filha: Alessandra, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/08/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66217

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Antônia de Sales Justino, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 27/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Adalto, Airton, Adailton, Aparecida, Alzira, Adelina e Almira, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/08/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66209

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Gilmar Pedro Chiari.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 30/08/2025 (Sábado) às 19:00h, na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Jovem Cleber Thiago da Silva

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 31/08/2025 (Domingo) às 09:30h, na Igreja São João Batista. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

