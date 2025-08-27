NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Dirce José de Oliveira Ortiz da Silva, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 26/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Adriana, Alessandro, André, demais familiares e amigos.

A Sra. Dirce será traslada para a cidade de Ibaté.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/08/2025 das 07:30 h às 10:30 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro para o sepultamento às 10:30 h no Cemitério Municipal de Ibaté.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66046

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ernei Rossi, aos 83 anos de idade, ocorrido no dia 26/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Diva Castelen Rossi.

Deixa suas filhas: Adriana, Renata e Carla, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/08/2025 das 09:00 h às 13:00 h no Velório Jardim da Paz, após seguirá o féretro para o sepultamento às 13:00 h no Cemitério Memorial da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66047

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do jovem Cleber Thiago da Silva, aos 25 anos de idade, ocorrido no dia 26/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus pais: Terezinha e Valdeli, seus irmãos Leticia e Heber, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/08/2025 das 12:45 h às 16:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66050

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Carmelita Madalena da Silva, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 26/08/2025, na cidade de Taquaritinga.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Pedro, Sonia, Aparecido Paulo e Claudio, demais familiares e amigos.

A Sra. Carmelita Madalena da Silva foi trasladada para São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/08/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/66103

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Rosangela Aparecida Setti Franchini .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 27/08/2025 (quarta-feira) às 19:30h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Gilmar Pedro Chiari.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 30/08/2025 (Sábado) às 19:00h, na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

