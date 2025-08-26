Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Amália Fernandez Leite, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 26/08/2025, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: Sergio, Vanessa e Fernando, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 26/08/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Memorial Jardim da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Amália Fernandez Leite.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65976

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Veridiana Sotana de Santi, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 256/08/2025, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: Monica, Maria do Carmo, Julio Miguel e Carlos Alberto (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 26/08/2025 das 12:00 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Veridiana Sotana de Santi.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65979



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Rosangela Aparecida Setti Franchini .

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 27/08/2025 (quarta-feira) às 19:30h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.



Leia Também