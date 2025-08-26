Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Brasilio Guilherme de Almeida, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 23/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era Solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

https://sistemamemoriam.com/c/65666



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Paes da Invenção, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 23/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Dorival, Valdete, Edite, Maria de Fátima, Antônio, Júlia, Daiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

https://sistemamemoriam.com/c/65745

