(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

24 Ago 2025 - 10h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz - Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Brasilio Guilherme de Almeida, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 23/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era Solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Brasilio Guilherme de Almeida.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/65666


NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Paes da Invenção, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 23/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Dorival, Valdete, Edite, Maria de Fátima, Antônio, Júlia, Daiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Paes da Invenção.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/65745

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h01 - 26 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h43 - 26 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário16h52 - 25 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Opto Eletrônica lamenta falecimento do Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza
Luto14h06 - 25 Ago 2025

Opto Eletrônica lamenta falecimento do Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza

Morre aos 93 anos, o professor Milton Ferreira de Souza
Luto13h41 - 25 Ago 2025

Morre aos 93 anos, o professor Milton Ferreira de Souza

Últimas Notícias