NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra Maria das Dores Almeida Silva, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 22/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. João da Silva.

Deixa seus filhos: Everaldo, Erilena, Edivaldo e Rinaldo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/08/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Memorial Jardim da Paz após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65537

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Norma Marchetti Lima, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 22/08/2025, na cidade de Ribeirão Bonito.

Era viúva.

Deixa seu filho: Edson (in memoriam), demais familiares e amigos.

A Sra Norma Marchetti Lima foi trasladada para São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/08/2025 das 13:00 h às 06:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65550



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antonio Fassina.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 27/08/2025 (quarta-feira) às 19:00h, na Igreja Nossa Senhora das Graças. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.



