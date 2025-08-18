(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

18 Ago 2025 - 13h32
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Pietro Fonseca Christianini, aos 43 anos de idade, ocorrido no dia 17/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/08/2025 das 14:00 h às 16:00 h Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 16:30 h noCemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:  https://sistemamemoriam.com/c/65113

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Isabel Rosa Cardoso, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 18/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Manoel, Eva, José, Geraldo, Antônio, João, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/08/2025 das 09:00 h às 15:30 h na Igreja São Nicolau após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 16:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65087

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Marcos Diagonel, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 17/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Irene de Fátima Chagas Diagonel. 

Deixa seus filhos: Thais e Cristiane (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 18/08/2025 das 11:00 h às 15:00 h Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretrpara o sepultamento as 16:00 h no Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65081

