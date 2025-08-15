NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Osvaldo Pereira, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 14/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Moreira de Lourdes.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/08/2025 das 10:00 h às 13:30 h Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 14:00 h no Cemitério Memorial Jardim da Paz.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Helena Vitório de Carvalho Brassolatti, aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 14/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/08/2025 das 10:30 h às 14:30 h Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Roberto Squassoni, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 14/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ezilda Elizabeth Ferreira Squassoni.

Deixa suas filhas: Carolina, Natalia e Vanessa, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/08/2025 das 11:00 h às 15:00 h Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Dalva Guete de Brito.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Jose Paschoal Baldan.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 19:30h, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.



