NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Paschoal Baldan, aos 76 anos de idade, ocorrido no dia 08/08/2025, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: Merilin,Aisten demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/08/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64115

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Inez Barboa da Silva Cruz, aos 80 anos de idade, ocorrido no dia 09/08/2025, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: Ailton, Edilene e Eliete, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/08/2025 das 13:00 h às 16:30 h no Memorial Jardim da Paz, após seguirá o féretro para o sepultamento no Memorial Jardim da Paz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64202

