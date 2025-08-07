NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Jovem Jaqueline Pereira Garcia da Silva, aos 27 anos de idade, ocorrido no dia 06/08/2025, na cidade de São Carlos.

Deixa seus filhos: Ellyza, Miguel, Helena e Samuel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/63960

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Rosa Maria da Silva Osio aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 06/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Osio.

Deixa sua filha: Alessandra e seu neto Felipe, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 07/08/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/63920

