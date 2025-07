Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Thiago Henrique Pereira Chiuzolo, aos 38 anos de idade, ocorrido no dia 18/07/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Victor, Rafaely, Adrielly, Miguel, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/07/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/61981

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Carlos Coelho,aos 60 anos de idade, ocorrido no dia 18/07/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Neusa Scienza.

Deixa seu filho: Rodrigo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/07/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Santo Antônio de Pádua..

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/61986

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Affonso Tadeu Soares, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 19/07/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Tereza da Silva Flores Soares.

Deixa seus filhos: Edson, Adilson, Regina, Edinei, Claudinei, Rozimar, Rozimeri, Robson, Rafael, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/07/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/61984

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Gilvanete Maria da Silva Marcelino, aos 42 anos de idade, ocorrido no dia 19/07/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Leandro Rogerio Marcelino.

Deixa seus filhos: Leandro, Marcos, Giovane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 19/07/2025 das 11:30 h às 15:30 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/61993

