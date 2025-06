Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Elza Basso Zinatto, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 21/06/2025, na cidade de Américo Brasiliense.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Antonio e Alaide, demais familiares e amigos.

A Sra. Elza foi trasladada para cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/06/2025 das 14:00 h às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/59164

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ivone App. Buzzini Ferrari, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 21/06/2025, na cidade de São Carlos..

Era viúvo.

Deixa sua filha: Fernanda, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/06/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/59167

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ernestina Pereira Idres, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 21/06/2025, na cidade de Ibaté.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Marcos, Sonia, Carlos, Solange, Aguinaldo e Nivaldo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/06/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal de Ibaté.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/59163

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Alexandre José do Carmo, aos 92 anos de idade, ocorrido no dia 22/06/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Donizetti, Jorge Luis, Maria do Carmo, Sonia e Valdomiro, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/06/2025 das 13:00 h às 17:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento às 17:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/59165

