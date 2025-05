Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Samuel Cezario Lourenço , aos 39 ano de idade , ocorrido no dia 1 9 / 0 5 /202 5 , na cidade de São Carlos .

Era solteiro .

Deixa seu s familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/05/2025 das 07:00 h às 1 0:45 h no Velório Municipal de São Carlos , após seguirá o féretro para o C emitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/56066



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de um Sr. a . Elizabeth do Carmo Mattos da Silva , aos 67 ano de idade , ocorrido no dia 1 9 / 0 5 /202 5 , na cidade de São Carlos .

Era viúva .

Deixa suas filhas : Ruthane, Carla, Carolina e Laura, demais familiares e amigos .

A cerimônia de despedida terá início dia 20/05/2025 das 07:00 h às 1 1:15 h no Velório Municipal de São Carlos , após seguirá o féretro para o C emitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/56053



CONVITE PARA MISSA DE 7 ° DIA

À família do Sr. Dagoberto Rebucci .

Agradecida com as previsões de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/05/2025 ( terça -feira ) às 1 8 : 30h, na I greja N ossa S enhora de Fátima . Por mais este ato de amizade e carinho, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE PARA MISSA DE 7 ° DIA

À família d a Sr a . Maria de Lourdes Carneiro Galassi .

Agradecida com as previsões de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/05/2025 ( quarta feira ) às 1 8 : 30h , na I greja N ossa S enhora de Fátima . Por mais este ato de amizade e carinho, seus sinceros agradecimentos.



CONVITE PARA MISSA DE 7 ° DIA

À família d a Sr a . Marlene Conceição Wertz Marim .

Agradecida com as previsões de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 22/05/2025 ( quinta - feira ) às 1 8 : 30h, na I greja N ossa S enhora de Fátima . Por mais este ato de amizade e carinho, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE PARA MISSA DE 7 ° DIA

À família d a Sr a . Yara Rayel Assumpção .

Agradecida com as previsões de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 23/05/2025 ( sex ta -feira ) às 1 8 : 3 0 h, na Igreja São Sebastião . Por mais este ato de amizade e carinho, seus sinceros agradecimentos.

