NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de um Sr. Ottilia Joanna Buzzini Staffa , aos 101 ano de idade , ocorrido no dia 1 6 / 0 5 /202 5 , na cidade de São Carlos .

E ra viúva

Deixa seus filhos: Claudete, Cleide, Cleusa, Clizende , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/05/2025 das 07h00 às 11h15 no Velório Municipal de São Carlos , após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/55788





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de um Sr. Leonildes Orlando do Carmo , aos 92 ano de idade , ocorrido no dia 1 6 / 0 5 /202 5 , na cidade de São Carlos .

E ra viúva

Deixa seus filhos: Daniel, Diógenes, Zenaide , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 1 7/05/2025 das 10 : 00 h às 1 4:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/55790





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de um Sr. a . Marlene Conceição Wertz Marim , aos 75 anos ano de idade , ocorrido no dia 1 6 / 0 5 /202 5 , na cidade de São Carlos .

Era casado com o Sr. José Marcelo Marim

Deixam suas filhas: Bárbara e Paola , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 1 7 /05 /2025 das 1 1 : 00 h às 1 5 : 00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/55808

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de um Sr. a . Yara Rayel Assumpção , aos 7 6 ano de idade , ocorrido no dia 1 6 / 0 5 /202 5 , na cidade de São Carlos .

Era viúva .

Deixam - me os filhos : Fábio , Alfredo e Elisabete , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 1 7 /05 /2025 das 1 1 : 00 h às 1 5 : 00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/55849





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Jonas Roberto Mendonça , aos 74 anos ano de idade , ocorrido no dia 1 6 / 0 5 /202 5 , na cidade de São Carlos .

Foi casado com a Sra. Alice Ivete Lopes Mendonça.

Deixa seus filhos: Fabiana, Fabio e Andressa , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 1 7/05/2025 das 12h às 16h h no Velório Municipal de São Carlos , após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/55850

