NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Antônia Gasque Piovesan, 84 anos, ocorrido segunda-feira, 11, em São Carlos. Era viúva. Deixa os filhos Vera Lúcia, Salvador, Lucineia, Devair, Rosângela e Daniel (in memoriam) familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início segunda-feira, 12, das 10h às 14h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14h30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Mauro de Oliveira, 76 anos, ocorrido domingo, 11, em São Carlos. Era casado com Aparecida Josefina dos Santos Oliveira. Deixa os filhos Rosa, Claudineia e Luiz Carlos, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início segunda-feira, 12, das 10h30 às 14h30 no velório municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Luiz Carlos Armelin, 56 anos, ocorrido domingo, em São Carlos. Era casado com Rosângela Sirlene de Oliveira Souza Armelin. Deixa os filhos Bruno e Rafael, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início segunda-feira, 12, das 11h30 às 15h30 no velório municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Marta Pereira Teixeira, 56 anos, ocorrido domingo, 11, em São Carlos. Era casada com Laurence Ristum Trevelim. Deixa familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início segunda-feira, 12, das 11h30 às 15h30 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Dirce Alves de Souza, 78 anos, ocorrido domingo, 11, em São Carlos. Era divorciada. Deixa os filhos: Silvio, Silvana, Simone e Sandra, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá segunda-feira, 12, das 12h às 16h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16h30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

