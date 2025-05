Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Maria de Lourdes Augusto Prediger, 97 anos, ocorrido quinta-feira, 1, em São Carlos. Era viúva. Deixa os filhos: Rute (in memoriam), Rubens, Rui, Roseli e Rosi, netos, bisnetos e tataranetos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início sexta-feira, 2, das 7h às 10h45 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11h15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Joaquina Gregório Mattiello, 88 anos, ocorrido quinta-feira, 1, em São Carlos. Era viúva. Deixa os filhos: Firmina, Vera, Celso, Nilza, netos, demais familiares e amigos.

O sepultamento aconteceu quinta-feira, 1, às 14h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Sebastião Cezario, 73 anos, ocorrido sexta-feira, 2, em São Carlos. Era divorciado. Deixa os filhos: Ricardo, Daniela e João, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início sexta-feira, 2, das 10h30 às 14h30 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 15h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de José Benedicto Godoy, 88 anos, ocorrido sexta-feira, 2, em São Carlos. Era casado com Maria Cleufer Longhin Godoy. Deixa os filhos Vera, Silma, Fernando e Flávio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início sexta-feira, 2, das 12h às 16h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

A família de José Carlos Pacheco

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada sexta-feira, 2, às 19h30, na Congregação Das Religiosas do Santíssimo Sacramento. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família de Maria Celia Catarina Crempe Siabe

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada sábado, 3, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Educandário). Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

