NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Ezio Malaquini, aos 64 anos de idade, ocorrido no dia 26/04/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Luvir Bernasconi Malaquini

Deixa seu filho: Ezio Júnior, Nora: Edneia, Netos: Pedro, Lucca, Clara, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/04/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Celia Catarina Crempe Siabe, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 26/04/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva

Deixa seus filhos: Rodrigo, Marcelo, Marina, Mariana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/04/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

