Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Laurindo Stein , ao s 72 ano de idade , ocorrido no dia 2 2 / 03 /202 5 , na cidade de São Carlos

Foi casado com a Sra. Sandra Ap. de Fátima Pedroso

Deixa seu filho: Amarildo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 2 3 / 03 /202 5 das 07:00 h às 1 1:1 5 h no Velório Municipal de São Carlos , após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo .

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Laurindo Stein .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/51753





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Carlos Bertacini , ao s 60 ano de idade , ocorrido no dia 2 2 / 03 /202 5 , na cidade de São Carlos

Foi casado com a Sra. Soraia Mônica Oliveira Bertacini

Deixa sua filha: Karen, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 2 3 / 03 /202 5 das 1 2 :00 h às 1 6 : 00 h no Velório Municipal de São Carlos , após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo .

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Laurindo Stein .

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade aos seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/51796

Leia Também