NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nereide Bertolino Suficiel, aos 74 anos de idade, ocorrido no dia 05/01/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Marcelo, Sergio e Diego, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/01/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 no Cemitério Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/47225

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Carlos Alberto Gonçalves, aos 53 anos de idade, ocorrido no dia 05/01/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria José Rodrigues da Silva Gonçalves.

Deixa suas filhas: Camila e Carolina, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/01/2025 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/47226

