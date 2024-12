Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Luzia Zacharias Leme, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 30/11/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Patricia, Valquiria, Angélica e Antonio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/12/2024 das 10:30 h às 14:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Zenira Gomes de Queiroz, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 01/12/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Albert, Baue e Cleiton, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/12/2024 das 15:00 h às 17:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 17:30 hs no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

