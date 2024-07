SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Rodrigues Portero aos 79 anos, ocorrido no dia 16/07/2024, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra.Maria Teresa Peres Rodrigues.

Deixa seus filhos Cristiano, Lucas e Larissa, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/07/2024 das 07:00 h às 10:15 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 10:45 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/38692





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Sonia Ruedas Prieto Cordeiro aos 57 anos, ocorrido no dia 16/07/2024, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Osmar Cordeiro.

Deixa sua filha: Juliana e sua neta Julia, familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/07/2024 das 07:00 h às 10:45 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/38691





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Elza Fachini Valverde, aos 85 anos, ocorrido no dia 16/07/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Cláudio e Francisco, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/07/2024 das 10:00 h às 14:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/38721





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Alice Luzia Wenzel aos 75 anos, ocorrido no dia 16/07/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Lauro e Valério, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/07/2024 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/38728





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Luiz Carlos Veltrone aos 70 anos, ocorrido no dia 16/07/2024, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Aparecida de Fatima Messias Veltrone.

Deixa seus filhos: Luiz, Ponciana e Lucas, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/07/2024 das 11:00 h às 15:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/38722





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Castilho aos 90 anos, ocorrido no dia 16/07/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Adilson, Marcia e Valdir, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/07/2024 das 12:00 h às 16:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/38729





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Laércio Donizete Sertori

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 17/07/2024 (Quarta-feira) às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Francisco Donizetti Fabre

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/07/2024 (Domingo) às 09:00hs, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. João Lembo.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/07/2024 (Domingo) às 18:00hs, na Igreja São Benedito. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

