NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Nelson Carlos Gallo, aos 53 anos, ocorrido dia 28/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Sueli Ap. Leticia Gallo.

Deixa seus filhos: Vanessa e Gustavo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/06/2024 das 10:00h às 14:00 h no Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30 h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Nelson Carlos Gallo.



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Carmen Pedro Fornaziero, aos 86 anos, ocorrido dia 29/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Carlos e Madalena, netos, bisnetos e tataranetos. Demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/06/2024 das 12:00 h a 16:00 h na Igreja São João Paulo II, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 16:30 h no cemitério Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Carmen Pedro Fornaziero.



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Herminia Ramos Ângulo, aos 87 anos, ocorrido dia 29/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa suas filhas: Cilene e Marlene, seu neto Marcos. Demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/06/2024 das 12:00h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:00 h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Herminia Ramos Ângulo.



