Faleceu no dia 17/08/2023 na cidade de São Carlos, a Rn Ana Laura Sena Oliveira nascida em 17/08/2023.

Deixa a sua mãe Josiane Lima e o seu pai Giovane Marques, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 19/08/2023 ás 10:30h, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Jardim da Paz.

Faleceu no dia 18/08/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Vilma Aparecida Cassiano, nascida em 03/10/1947 com 75 anos de idade.

Deixa os filhos: Marli e Antonio, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 19/08/2023 ás 15:30h, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Faleceu no dia 18/08/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Odisnei Mario de Arruda, nascido em 05/03/1966 com 57 anos de idade.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 19/08/2023 ás 16:00h, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Faleceu no dia 18/08/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Nadir Cleto Pires da Silva, nascida em 19/05/1926 com 97 anos de idade.

Deixa os filhos: Eduardo, Roberto e Heloisa, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 19/08/2023 ás 17:00h, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Faleceu no dia 19/08/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Tania Maria Prantera, nascida em 28/04/1952 com 71 anos de idade.

Deixa o filho: Mauricio, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/08/2023 ás 11:15h, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

