NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/08/2023 na cidade de São Carlos a Sra. Nair Teixeira, nascida em 31/03/1954 com 69 anos de idade.

Era solteira.

Deixa o filho: Rodrigo os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 04/08/2023 às 11:15, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Nair Teixeira

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Nair ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/25403





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/08/2023 na cidade de São Carlos a Sra. Elza Aparecida Silva Belmonte, nascida em 04/04/1959 com 64 anos de idade.

Era casada com o Sr. José Antonio Belmonte.

Deixa os filhos: Lucas, Anderson, Josi e Alex, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 04/08/2023 às 16:00, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Elza Aparecida Silva Belmonte.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Elza ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/25435



NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/08/2023 na cidade de São Carlos a Sra. Marcia Helena Begido, nascida em 08/12/1964 com 58 anos de idade.

Era casada com o Sr. Antonio Barbosa de Souza.

Deixa os filhos: Bárbara e Tiago, os familiares e amigos.

O seu velório acontecerá dia 04/08/2023 das 13:00 às 17:00 no Velório Santa Cruz Cerimoniais. O sepultamento será dia 05/08/2023 às 10:00 no Cemitério Municipal de Estrela D'Oeste.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Marcia Helena Begido.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Márcia ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/25436

