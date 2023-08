SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/08/2023 na cidade de São Carlos o Sr. Antonio Cavalheiro, nascido em 24/09/1932 com 90 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa os filhos: William, Valéria e Nanci os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 02/08/2023 às 11:15 , saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/08/2023 na cidade de São Carlos o Sr. Valdovino Tavares, nascido em 24/07/1938 com 85 anos de idade.

Era casado com a Sra. Ivone Guanor Tavares.

Deixa o filho: Luiz, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 02/08/2023 às 16:00, saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal de Santa Eudóxia para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/08/2023 na cidade de São Carlos o Sr. Valcemir Trindade Gonçalves, nascido em 28/07/1953 com 70 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa os filhos: Patricia e Adriano, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 02/08/2023 às 16:30, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 02/08/2023 na cidade de São Carlos o Sr. Luis Antonio Motta, nascido em 05/06/1956 com 67 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 02/08/2023 às 17:00, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

