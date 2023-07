SIGA O SCA NO

Funerária Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 26/07/2023 na cidade de São Carlos a Sra. Fatima Aparecida Bianchini Franzo, nascida em 15/11/1956 com 66 anos de idade.

Era casada com o Sr. Lourival Franzo

Deixa os filhos: Elizangela e Jefferson, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 27/07/2023 às 15:00, saindo o féretro em cortejo do Velório Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Fatima Aparecida Bianchini Franzo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Fátima ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/25134





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 26/07/2023 na cidade de Santa Cruz das Palmeiras a Sra. Maria Aparecida Canatta Magri, nascida em 05/12/1940 com 82 anos de idade.

Era viúva.

Deixa as filhas: Tânia e Ivone, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 27/07/2023 às 14:00, saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Aparecida Canatta Magri.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Maria Ap. ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/25129

Leia Também