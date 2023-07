SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 05/07/2023 na cidade de Dourado, a Sra Maria Madaglena Agnelli Coda, nascida em 23/04/1938 com 85 anos de idade.

Era casada com o Sr. Braz Coda

Deixa a filha Silvia, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 06/07/2023 às 13:00 h, saindo o féretro em cortejo do velório municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/07/2023 na cidade de Ribeirão Preto, o Sr. Lauro Xavier da Costa, nascido em 18/03/1935 com 88 anos de idade.

Era casado com a Sra. Maria Moreira Gomes

Deixa a filha Laura, os familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de Ibaté

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 06/07/2023 às 16:30 h, saindo o féretro em cortejo do velório municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Lauro Xavier da Costa

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/07/2023 na cidade de São Carlos, a Sra Sandra Rosemeire Delfino, nascida em 12/09/1963 com 59 anos de idade.

Era viúva

Deixa os filhos: Luiz, Bruno e Priscila, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 06/07/2023 às 14:30h, saindo o féretro em cortejo do velório Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sandra Rosemeire Delfino

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/07/2023 na cidade de São Carlos, a Sra Lizete Gonçalves Arruda, nascida em 30/11/1958 com 64 anos de idade.

Era casada com o Sr. Sergio Luis Arruda

Deixa os filhos: Andreia e Adriana, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 06/07/2023 às 17:00 h, saindo o féretro em cortejo do velório Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Lizete Gonçalves Arruda

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/07/2023 na cidade de Americo Brasiliense, a Sra Rosa Vito Guilherme, nascida em 22/11/1941 com 81 anos de idade.

Era viuva.

Deixa os filhos: Lucinvaldo, Lucelia e Leni, os familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de São Carlos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 06/07/2023 às 16:30 h, saindo o féretro em cortejo do velório Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sra Rosa Vito Guilherme

