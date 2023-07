SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/07/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Dorival de Jesus Perussi, nascido em 13/03/1951 com 72 anos de idade.

Era casada com a Sra Maria Cleide Perussi.

Deixa os filhos: Andressa e Tatiane, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 02/07/2023 às 10:40 h, saindo o féretro do Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Dorival de Jesus Perussi.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Dorival ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/24188

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/07/2023 na cidade de São Carlos, o Jovem Daniel Salles Neto, nascido em 24/05/1992 com 31 anos de idade.

Era divorciado

Deixa os filhos: Enzo Gabriel e Laura, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 02/07/2023 às 16:00 h, saindo o féretro do Velório Memorial São Carlos para o Cemitério Santo Antônio

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Jovem Daniel Salles Neto.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Daniel ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/24208

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/07/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Maria Isabel de Almeida Carneiro, nascida em 23/02/1979 com 44 anos de idade.

Era solteira

Deixa a filha: Érica, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 02/07/2023 às 15:30 h, saindo o féretro do Velório Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Isabel de Almeida Carneiro

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Maria Isabel ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/24209

