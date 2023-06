SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/06/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Marilene Ap. Malakin Manzini , nascida em 27/10/1954 com 68 anos de idade.

Era casada com o Sr. Fernando Manzini

Deixa os filhos: Elaine e Eliane, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 22/06/2023 às 11:15 hs, saindo o féretro em cortejo do Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Raymundo Pereira de Mello, nascido em 15/03/1930 com 93 anos de idade.

Era viúvo

Deixa os filhos: Pedro,José e Raymundo, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 22/06/2023 às 11:45 hs, saindo o féretro em cortejo do Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/06/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Thereza Ignez Giust dos Santos, nascida em 13/10/1930 com 92 anos de idade.

Era viúva

Deixa os filhos: Anselmo,Arnaldo e Aguinaldo os familiares e amigos.

O corpo foi trasladado para a cidade de São Bernardo do Campo.

O seu sepultamento dar-se-á dia 21/06/2023 às 15:00hs, saindo o féretro do Velório Jardim da Colina para o Cemitério Jardim da Colina.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Geraldo Massari, nascido em 18/12/1937 com 85 anos de idade.

Era casado com a Sra. Aracy Dar Ri Massari.

Deixa as filhas: Rosane, Sandra e Daniela, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 22/06/2023 às 15:30 hs, saindo o féretro em cortejo do Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Miguel Fracola, nascido em 18/04/1927 com 96 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa os filhos: Sergio e Elio, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 22/06/2023 às 16:00 hs, saindo o féretro em cortejo do Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Antonio Ramos Pereira, nascido em 29/08/1932 com 90 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa os filhos: Antônio, Maria, Ezidia, Isabel, Bibiana e Altemiro, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 22/06/2023 às 17:30 hs, saindo o féretro em cortejo do Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Geraldo Fermiano de Jesus Ruzzi

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 23/06/2023 (Sexta-Feira) às 19:00hs, na Igreja Santo Antônio de Pádua. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Aristides Martins

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 24/06/2023 (Sábado) às 19:00hs, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.





CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Wardir Garllip

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 25/06/2023 (Domingo) às 11:00hs, na Capela do Damha. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

